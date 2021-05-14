特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）周三大動作宣布停止開放車主使用比特幣進行交易，消息一出讓比特幣暴跌逾15%，連帶狗狗幣、以太幣等虛擬貨幣都受到影響。沒想到，周四馬斯克再發文重申自己仍相信虛擬貨幣的價值，且目前正與狗狗幣開發人員合作，並透露前景可期，馬斯克的1句話又讓狗狗幣翻紅，暴漲逾20%。

馬斯克以消耗過多能源為由停止車主使用比特幣購買特斯拉，同時強調若虛擬貨幣能以更環保的方式進行開採，就會再使用虛擬貨幣進行交易，特斯拉也不會出售目前持有的比特幣，並未否定虛擬貨幣的存在與價值。

消息一出讓幣圈受衝擊，包括比特幣、狗狗幣及以太幣等熱門虛擬貨幣都大跳水，跌幅6%至17%不等，馬斯克周四再度發文滅火，他在推特上表示，「我仍深信虛擬貨幣的價值，但不能導致碳排放量增加，課增碳稅的時候到了。」

同時馬斯克也表示，目前已與狗狗幣的開發人員合作，以提高虛擬貨幣的交易效率，前景可期。馬斯克的發文再讓狗狗幣翻紅，暴漲逾20%，重新回到0.48美元大關。

投資公司AJ Bell金融分析師Laith Khalaf表示，「投資者會想知道這件事給予虛擬貨幣什麼樣的影響，特斯拉的舉動讓使用比特幣的企業與投資者敲響警鐘，開始思考碳足跡的問題。」

(中時新聞網)