大陸官媒新華網14日發表署名「曉鹿」的評論文章指出，「中國＋中亞5國」外長會晤在西安落幕。中國國務委員兼外長王毅與5國外長達成8點共識，取得10項成果。與前不久前西方7國集團（G7）外長會，把中國作為攻擊目標相反，這次會晤，中亞5國毫不掩飾對於加強對中合作的積極態度。其重要價值及其成功意義有三：疫情期間舉辦首次線下（實體）多邊外交會議，傳遞的是信心；從「南平」（南國和平）到「西安」（西境平安），彰顯的是團結；都是C5＋1，「中國＋中亞5國」強調的是務實。

首先，疫情期間舉辦首次線下多邊外交會議，傳遞的是信心：

「中國＋中亞5國」外長會晤是新冠肺炎疫情爆發以來，中國首次在境內舉辦的多邊外交活動。參加「中國＋中亞5國」外長會晤的外方人員，入境前需接受核酸檢測，入境後嚴格實行閉環管理。中方參會人員，從王毅開始，除實行閉環管理外，會後都要隔離，期間還需多次接受核酸檢測，無一例外。嚴格防控措施確保疫情期間中國線下外交迄今零感染、零輸入，同西方國家「帶疫解封」、「議疫共振」形成鮮明反差。

其次，從「南平」到「西安」，彰顯的是團結：

中方在「西安」舉行此次會晤，顧名思義，就是希望所有西部鄰國都能夠和平、安寧。月前，王毅在福建南平接待新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓4國外長。當時，王毅也藉「南平」之名表達了中方希望同東南亞國家共同維護地區和平、攜手實現發展振興的真誠願望。前不久，中國還同南亞5國成功舉行6國外長合作應對新冠肺炎疫情視訊會議。

中國外交釋放的資訊一貫而明確，就是：中國堅定致力於同周邊國家深化團結合作，共謀和平穩定，共促發展繁榮。

再者，都是C5＋1，「中國＋中亞5國」強調的是務實：

中亞5國同歐盟、美國等多國比中國還早建有外長會晤機制（C5＋1），區別在於，中國強調的是務實，不玩虛的。正如王毅所說，中國同中亞5國發展關係，注重的是務實合作，追求的是互利共贏。會晤期間，中國和5國分別就共同應對疫情、深化地方合作、推動阿富汗和平和解發表聯合聲明，決定推動建立中國──中亞農業合作、傳統醫學中心，實施教育、人才培訓、減貧惠農合作計畫，針對的都是關乎中亞國家國計民生、關乎地區和平安定的實際問題，當然贏得5國好評。還有，中方從來沒有居高臨下的教師爺作派，沒有拉幫結夥的地緣政治考慮，沒有打著「人權」「民主」旗號干涉別國內政的禍心。

(中時 )