籌備近1年，台南市區七股區龍山國小原定5月15日在七股遊客中心舉辦「熟識咱欸海、疼惜咱欸島」音樂演奏會，與作曲家許德彰、音樂家吳正宇、顧鈞豪合作演出，將七股的美、家鄉的聲音呈現給聽眾，受疫情影響，活動被迫延期，校方也考慮改以線上直播方式進行。

全校29位學生籌備這場音樂演奏會將近1年的時間，香港作曲家許德彰老師為了此次演奏會，以七股的海搭配學生闡述在地文化的感受，編寫出一首曲子「輕帆卷」，原本希望在遊客中心公開，透過龍山國小學生的演奏，讓聽眾感受如同海浪一波一波的音樂旋律，聆聽孩子想表達的海洋聲音。

另外，知名長笛演奏家吳正宇2019年台南藝術節時與龍山國小結緣，2020年吳正宇代言的Weissenberg長笛捐助台南龍山國小一批專業的樂器，2021年透過「國家文化藝術基金會」藝術到偏鄉的「藝術基地計畫」，吳正宇親自教授龍山國小學生長笛演奏技巧。

音樂老師許妙蒨指出，從長笛發出聲音到吹出正確的音階，這一年來孩子們成長是有目共睹的。校長方建良指出，學習長笛的過程是困難且辛苦的，學生們已經可以自信熟練演奏出一首首的曲子，但礙於疫情，明日活動被迫取消，為了展現學童辛苦練習成果，考慮改為線上直播發表。

(中時 )