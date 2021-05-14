美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天表示，美國需要新的貿易法律工具，以遏阻中國針對主要美國高科技產業的反競爭威脅，而不是傷害已經造成了才反應。

路透社報導，戴琪在美國眾議院歲計委員會的聽證中指出，現行的美國貿易法律工具偏重保護美國產業和企業，這些產業和企業早因非法價格傾銷和補貼或其他不公平競爭受到傷害。

戴琪表示：「我真的希望強化貿易工具，需用以因應我們今日出現的問題。」她還說，美國許多貿易法律已是50、60年前實施的。

戴琪指出，中國過去20年以來建立起龐大產能，本質保守的美國貿易法律已難以避免美國鋼鐵業受傷。她還說，中國產業計畫顯示，他們準備在其他產業方面也做一樣的事。

「我認為我們需要的工具不僅是因應我們過去經歷的傷害，這些工具也要能預測我們所將受到同樣形式的傷害，得以讓我們走在傷害造成之前，並讓我們盡快因應。」

戴琪昨天要求更新1962年頒布的232條款（Section 232）國安貿易法令。美國先前是依據這項法令對鋼鋁進口課徵關稅。

戴琪今天的言論更加闡明，她期盼有工具來因應中國大規模補貼和國家推動的經濟體系。若法律頒布，有望為日後新關稅奠立基礎以保護更多美國產業，或作為談判籌碼。

北京的「中國製造2025」計畫針對10種戰略產業進行投資，這些產業目前主要是由美國占主導地位，包括航太、半導體和資訊科技、機器人學、綠能和電動車、農業機械、醫藥和先進材料等。

戴琪今天重申，拜登政府對中國貿易和侵犯人權議題採取強硬立場。她還說：「我們歡迎公平競爭，但如果中國無法或將不遵守國際規則和規範，我們必須使競爭環境公平。」

(中央社)