金管會證期局表示，核准景順投信申報募集開放式債券型「景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣15億元。

「景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別80億元、外幣級別等值新台幣120億元，由臺企銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行。

證期局表示，「景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金」原則上於成立日起6個月後，投資於與基金到期日年期（即5～6年）相當的債券、外國有價證券、新興市場國家或地區債券的總金額，三者均不得低於基金淨值的60％。

證期局指出，「景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金」的存續期間為基金成立日次日起至屆滿6年當日，或自基金成立日次日起至啟動提前結算機制日期間。基金成立日當日起即不再接受受益權單位申購。

而「景順三至六年機動到期優選新興債券證券投資信託基金」自成立日起3個月後，除到期買回日外即開放每日可買回，惟基金未到期前買回，將收取提前買回費用2％並歸入基金資產，但不包括基金啟動提前結算機制情形。

(時報資訊)