由於美元因近期美國通貨膨脹率高於預期而上漲，使得以美元計價的金屬對其他貨幣持有者的價格上漲造成壓力，在美國消費者指數出人意料的強勁上揚下，引發對這波通貨膨脹壓力上升的擔憂之後，美國國債收益率亦上升支撐了美元，致(LME)期銅價格周四(5/13)下跌，也連累其餘金屬價格均跌。

分析師表示，上月美國消費者物價指數(CPI)上漲了0.8%，是自2009年6月以來的最大漲幅，且CPI數據顯著高於市場預期，但是當前寬鬆貨幣政策的方向預計不會立即改變。

終場周四(5/13)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌454美元，報每公噸29,206美元；期鎳下跌474美元，報每公噸17,323美元；期鋅下跌49美元，報每公噸2,920美元；期鋁下跌29美元，報每公噸2,451.5美元；期銅下跌103.5美元，報每公噸10,342美元；期鉛下跌38.5美元，報每公噸2,148.5美元。(商品行情網)

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