興達電廠停機，13日15時全台緊急分區輪流停電，造成西門町內一條街兩樣情。（杜宜諳攝）

繼2017年815大停電後，因昨(13日)台電高雄路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠跳機全台大停電。精神科醫師沈政男昨(13日)在臉書批評，先是火車災難(太魯閣號事故)、乾旱，然後是停電，再加上差一點失控的疫情，試問接下來又會出什麼紕漏，又來嚇壞台灣人？而這次是因電網故障，但他質疑「電網太弱？是執政能力太弱！」

沈政男13日在臉書表示，「停電以後，電力什麼時候會來？你說，喔，網路有公告！歹勢，我沒有網路啊！為什麼不傳簡訊告知何時來電？整個停電後的應變動作，雜亂無章，台灣瞬間成了無政府狀態。歹勢，講錯了。政府及其糊塗支持者，還是會出來嚴厲告誡：這是電網太弱，不是缺電，不要造謠！不要亂傳假訊息！」

沈政男指出，「電網是多弱？就大概跟你們的執政能力差不多吧！證據就是2017年8月15日大停電，蔡英文承諾了什麼？又做了多少？什麼『有政府，請安心』，拜託突然停電，家中若有老人家獨居的人，恐怕都嚇壞了，不曉得老人家會不會跌倒、有沒有飯吃，會不會驚慌失措。」

另外，沈政男表示，先是50年最大的火車災難(太魯閣號事故)，接著是最大的乾旱，然後是最大的停電，再加上差一點失控的疫情，試問下來又會出什麼紕漏，又來嚇壞台灣人？至於總統蔡英文在疫情大爆發時，還在臉書貼反公投文章，對此沈則批，「說穿了，就是對民意形成的一種干擾，也是一種不尊重民意的表現。」

最後，沈政男指出，本來行政院長蘇貞昌在台鐵太魯閣號事件以後就應該下台，結果硬是留了下來，於是828公投就成了蘇內閣的信任投票，「現在防疫與停電雙重疏漏，再加上蔡英文主動上場叫陣，看起來828已經被拉高成整個蔡政府的信任投票了」。

(中時新聞網)