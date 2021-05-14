驚險畫面曝光！新北警攻堅天道盟太陽會員山分會（民眾提供）

畫面曝光！天道盟太陽會員山分會黑幫丟擲土製爆料物（民眾提供）

新北市長侯友宜前才正式向黑幫宣戰「掃黑現在才要開始」，新北市警方連日來大力掃蕩幫派，昨(13日)又搗破以顏姓男子為首的天道盟太陽會員山分會，多次在新北市進行暴力討債，甚至聚眾砸店等，陸續拘提13名嫌犯到案，並起出土製爆裂物等，訊後依組織犯罪、槍砲彈藥刀械條例、妨害自由、恐嚇、傷害等罪移送新北地檢偵辦。

警方獲報，天道盟太陽會員山分會顏姓男子吸收多位年輕人入會，經常率眾在新北板橋、海山、新莊、土城及中和等地區，以傷人、毀損、妨害自由、聚眾滋事等方式暴力討債、擾亂安寧、滋擾生事，對社會治安造成相當大的危害。

警方調查，以顏姓男子為首之幫派份子，日前曾在新莊分局光華所鬧事遭移送法辦，經專案小組獲知對方是已蒐報中對象後，立即彙整該集團其他相關犯罪事證，報由臺灣新北地方檢察署指揮檢察官向地方法院聲請搜索票及核發拘票獲准，於昨(13)日上午拘提首惡份子到案。

新莊分局與海山、新莊、土城分局及刑警大隊等，經過數日蒐證後，持搜索票及拘票，兵分多路共拘提13名犯嫌到案，並起獲土製爆裂物、開山刀、球棒及幫會標誌等相關證物。訊後依組織犯罪、槍砲彈藥刀械條例、妨害自由、恐嚇、傷害等罪移送新北地檢偵辦。

新北警方雖投入大量警力進行防疫工作，但為維護社會治安，仍持續強力打擊黑幫，一波一波的掃，一個一個的抓，只要敢來新北市鬧事的，警方有能力與信心，溯源刨根、斷絕金流，一個都不放過，絕對給市民安居樂業的生活環境。

(中時新聞網)