桃園機場X光機貪汙案，去年一審斥責時任航警局2線3星的警官孫一鳴，貪戀女色及不法利益之慾望，枉顧飛航安全、刑事預防、國土保安等重大公共利益，採購劣質X光機並收回扣，重判17年6月，上訴後，他請求法官調閱李姓女子的帳戶，辯稱錢都對方使用，他沒有犯罪。

負責該採購案的孫男，受到大陸廠商、同方威視技術公司女經理李委霖的財色利誘，再勾結台灣的蔡姓廠商取得航警局標案，以同方公司的劣質X光檢查儀器交貨。

未料這批Ｘ光機啟用後，因螢幕常出現不正常切割以及模糊影像、甚至畫面錯亂，經常讓安檢人員判讀失誤，甚至還發生過有民眾偷偷在行李箱內攜帶愛貓，卻因為影像模糊，讓安檢人員未檢出有活體動物，而將活貓看成是鴨賞的離譜事件。目前李女涉案部分另案偵辦中。

一審桃園地方法院將李男重判17年6月，上訴後，高等法院開庭時，孫男聲請調取李委霖在台灣銀行開戶至的存款、匯款等，想要證明帳號都是李女親自使用，與他無關，否認自己涉犯貪汙罪。

(中時 )