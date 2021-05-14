美時(1795)癌症用藥年成長狂增逾5倍，Q1每股賺1.85元，創單季新高，今日多頭士氣如虹，股價跳空開高，漲停板開開關關，站上75元。

受惠外銷市場大幅成長，美時首季營收達33.24億元，年增近七成；營業毛利為14.97億元，年成長66.2%；由於營收規模擴展、管銷費用管理良好、與營運管理綜效持續改善，美時本業的獲利能力亦達到歷史高點，營業利益年成長大增144.5%，達7.14億元，帶動營益率達到21.5%，比去年同期大幅提升了6.6個百分點。這也是美時有史以來，單季的營益率首度超越20%，稅後淨利達4.49億元，較去年同期成長2.4倍。營收、營業毛利、與稅後淨利同步改寫歷史新猷，每股賺1.85元，創單季新高。

外銷市場為拉抬美時第1季營運績效的主要成長引擎，營收達15.02億元，年成長跳升3倍以上，營收佔比達到45%。戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone舌下含片在美國市場持續保持龍頭之姿，截至2021年3月底，市佔率已達到39%。癌症用藥成長動能大幅超越去年同期，營收年成長狂增5倍以上，主要來自銷貨收入的強力挹注與里程碑收入。

同時，美時穩定現金流來源的亞太區域市場，在上季一貫維持穩健成長的節奏。亞太區域市場上季營收年增15.0%，達17.98億元，成長動能來自多項新加入的營收挹注。東南亞市場貢獻了5%以上的營收佔比，主要是有越來越多的產品在泰國及越南以外的東南亞市場進行藥證申請或已上市。Orion授權的帕金森氏症用藥 Stalevo/Comtan，儘管面臨近期疫情再度轉趨嚴重，仍如期於韓國及台灣上市，進一步強化這兩個市場的產品線也帶來營收的穩定成長。

(時報資訊)