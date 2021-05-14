全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）遭到監管機關調查，加劇了特斯拉執行長馬斯克對數位貨幣的看法急轉所帶來的壓力，周四比特幣價格進一步跌至2個半月新低。

彭博社周四援引消息人士報導，美國司法部和國稅局以涉嫌洗錢和違反稅務規定為由，已經對幣安交易所展開調查。

Binance尚未回應媒體置評請求，其發言人表示，該公司不對特定調查發表評論，並強調該公司謹守法規，並將與監管機關密切合作。

此外，美國證券交易委員會（SEC）向投資人發出警告，稱比特幣「極具投機性」，應注意比特幣期貨和信託資產的交易風險。

周四隔夜市場，比特幣一度跌至45,700美元，創下3月1日來新低，但在周五亞洲早盤時段，比特幣僅呈現小跌，持穩在50,000美元上下。

馬斯克首先發文表示，基於環保考量，特斯拉將停止接受比特幣購車，周三該全球最大加密貨幣應聲暴跌17%。周四馬斯克再度推文，稱比特幣的耗電實在太誇張。

AJ Bell分析師Laith Khalaf表示，現在環保是極為敏感的話題，特斯拉此舉可能叫醒使用比特幣的企業和消費者，他們到目前為止尚未思考過比特幣的碳足跡。

今年以來，比特幣仍上漲約70%，與2020年的低點（3,850美元）相比仍上漲逾1,000%。

周四隔夜市場，全球第二大加密貨幣以太幣一度跌至3,543.62美元，目前跌幅收斂至2.33%，報3842.32美元。周三以太幣站上4,380.64美元，再度刷新歷史高點。

其他規模較小的加密貨幣受到的影響也較小。

周四特斯拉股價下挫逾3%，使那斯達克指數漲幅受抑。美國最大加密貨幣交易所Coinbase收跌6.53%。

(時報資訊)