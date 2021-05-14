台灣巨乳網紅吳夢夢（Mon）在成人平台SWAG拍攝影片爆紅，並與日本AV片商SOD（Soft On Demand）簽約，成為AV女優。去年吳夢夢所製的付費影片被網友無償分享在LINE群組，控告其違反《著作權法》，台北地檢署日前偵結，認為該網友並無重製，只是分享連結，予以不起訴處分。

吳夢夢因不滿自製付費影片被網友轉傳，自2019年開始前後透過律師控告15名男網友，部分達成和解，還其中一名蘇姓男子則非如此，吳夢夢指控，蘇男2019年12月時，未經吳的同意即擅自重製影片「到粉絲家提供撫慰五分鐘不射精即可無套為性行為之挑戰」，還轉傳在LINE群組，認為已違反《著作權法》之違法重製與公開傳輸罪。

北檢檢察官調查後判定，蘇男僅是在LINE群組分享連結，也無任何事證可以判定蘇男是先將吳夢夢的影片下載後，再上傳分享；檢方指出LINE分享影片功能時，視窗會出現影片縮圖，點圖片後才會出現分享或下載的功能鍵，若使用者無點擊下載鍵，14天後也不能再下載與瀏覽影片。

檢方認定，蘇男的確分享可以觀看之影片，但僅僅是連結，並非直接傳送影片檔案，因此無法證明蘇男有以重製、傳輸等方式侵害他人著作的嫌疑，予以不起訴處分。

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(中時新聞網)