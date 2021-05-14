高雄興達電廠匯流排故障事故，導致全台13日大停電。一名網友發現，停電似乎也導致手機網路不穩，讓不少人哀嚎，甚至有許多人灌爆電信業的客服電話，對此，有內行人表示，基地台也要電啊！如果基地台在停電的地方，當然就會跟著一起停電。

一名網友在臉書社團《高雄人大小事》發文詢問，「為什麼只要停電，手機網路就會不穩？」引起網友討論，不少人都發現停電以後網路訊號非常不穩定。「訊號超爛 H+連跑都跑不動」、「昨天手機整個斷網」、「還以為是手機故障」。

對此，許多網友留言解答，「停電會影響，基地台也是用電啊」、「剛好基地台在停電的地方」、「基地台要電啊」、「一堆大樓不給蓋基地台，又要訊號好，現在停電本來就不多的基地台，當然一起停電」、「停電了，電器還會自行運轉似嗎？基地台也要用電啊！」

而一名在電信業擔任客服的讀者透露，昨天全台多個縣市突然停電，許多人發現手機網路出問題，就直接打客服電話瘋狂抱怨，詢問解決辦法，讓他超級無奈，基地台也要用電，如果所在地區沒有電，可能就會出現沒訊號或訊號不穩的狀況。

(中時新聞網)