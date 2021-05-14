先前勇士總教練科爾曾放話球隊還有簽下兩名球員額度，讓林書豪的名字一度再被提及，如今終於確定豪哥希望落空，根據《The Athletic》記者查拉尼亞與史雷特共同報導，勇士預計將要簽下小培頓、喬丹貝爾兩名「舊將」簽約補齊球隊名額。

小培頓是前NBA傳奇球星「手套」培頓之子，本季曾跟勇士簽下兩份10天合約，場均只拿2.5分、1.1籃板，至於喬丹貝爾曾在2017到19年球季效力勇士，且是2018年奪冠成員之一，本季跟巫師簽過10天短約，場均2.8分、3.8籃板。

甚至勇士官方今天宣布，將跟托斯卡諾安德生簽下一份多年合約，預計這份合約將是兩年，下季合約將是全額保障合約，他曾在本季勇士與塞爾提克比賽當中，為了救球整個人摔進紀錄台，最後頭部出血離場，也是這份拚勁換來勇士簽約。

只是隨著林書豪越來越不可能在本季回歸NBA，看來接下來他也必須好好考慮是否下個球季重返大陸CBA打球，還是尋求前往歐洲聯賽打球機會，可惜就像他所說的，他在今年發展聯盟交出的優異表現，真的沒讓太多NBA球隊高層看到。

(中時 )