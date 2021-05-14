位於台灣南部高雄的興達電廠於13日下午2時37分發生故障，影響範圍遍及全台。根據TrendForce第一時間調查半導體產業受損及運作狀況，目前DRAM與NAND Flash工廠大多正常供電，部分廠區有壓降，但不影響正常運作。晶圓代工方面，目前是台南的南科園區影響較大，部分工廠有跳電情形發生，但透過不斷電系統支援，初步推估影響有限。

從產能來看，DRAM台灣總產能占全球總產能21％；NAND Flash則有包含旺宏、力積電以及華邦，共占全球產能約1％。另以晶圓代工產能來看，以台積電、聯電、世界先進與力積電等公司，四家企業綜合12吋產能占全球比重高達56％；8吋亦有40％左右。

本次事件由於興達電廠內發生不明原因跳電，以致於電力無法送出，供電不足下緊急實施分區輪流停電。TrendForce表示，由於半導體生產過程中不容許突發性的斷電，否則將造成重大損失，因此在工業用電戶的供電的順序下會以半導體產業為最優先考量，不過目前未有輪流停電的規劃。

(工商 )