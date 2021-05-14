昨日下午台電發放簡訊指出，目前系統供電能力不足，接下來全國輪流分區停電，對此，藻礁公投推動聯盟表示，這次大停電的原因及改善，顯然與爭議中的第三天然氣接收站無關，也與核四重啟無關。

據台電說明，此次停電主因為高雄市路竹區路北超高壓變電所匯流排故障所導致。興達電廠所發的大量電力，因輸配電端故障無法輸出，因此系統立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，以確保電網安全。

而民進黨立委說明稱，此次停電事件，乃是輸配電端的事故，並非發電機組不足，不是缺電。藻礁公投推動聯盟指出，因為台灣的電網為單一電網，從來不是跨區送電。如果一個集中式發電的超大型電廠，因類似的事故而跳機，在過高比例的電力一時無法輸出或是突然消失時，只要是在單一電網系統下，全台用電戶皆會受到影響。

藻礁公投推動聯盟指出，這次大停電的原因及改善，顯然與爭議中的第三天然氣接收站無關，也與核四重啟無關。就算三接蓋好供氣，或是核四重啟發電，一樣會大停電。因此，對於針對前總統馬英九臉書留言影射此次513大停電事件應要重啟核四、或是政務委員張景森臉書留言誤導南電北送操弄南北對立要求興建三接等等，都沒有針對問題來探討，只是試圖利用重大事件操作風向，誠令人深感遺憾。

藻礁公投推動聯盟強調，這次大停電事件，是系統性的必然，呼籲政府立即停止台電無限制的大機組集中化之電源開發政策，並且將政治與社會資源放在改善台電管理、分散電源及電網上，否則電力系統性的危機一日存在，大停電將不斷發生。

(中時 )