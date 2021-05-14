前天和昨天洋基隊陸續傳出教練團有人確診消息，首先在第一天先公佈三壘教練內文(Phil Nevin)在新冠肺炎檢測中呈陽性，全隊包含他共5人確診，沒想到昨天更加嚴重，暴增至7人，除內文，投手教練布雷克(Matt Blake)、一壘指導教練威爾特斯(Reggie Willits)，還有4位工作人員都確診。而且他們全部都打過疫苗了！

Gleyber Torres has tested positive for COVID-19, Yankees announce. "He was fully vaccinated and previously had COVID-19 during the most recent baseball offseason." — Lindsey Adler (@lindseyadler) May 13, 2021

因與內野教練接觸較多，昨天洋基也讓游擊手托瑞斯(Gleyber Torres)休兵，沒想到今天就爆出他確診消息，據報導他目前已進入傷兵名單隔離。而洋基球團在最早對外聲明有85%球員和隊職員都接種疫苗，如今還發生此狀況令人擔憂！托瑞斯是洋基隊替補游擊手，本季共124個打數敲出29支安打、1發全壘打，貢獻10分打點，打擊率是普通的.234，表現有點差強人意，沒能為洋基帶來更多勝利。而另外確診的幾位教練也都在坦帕灣接受隔離，他們此系列戰對上光芒。

昨天他們靠著寇爾8局12K無失分好投拿下勝利，但今天的比賽到7局以0：7暫時落後，看來想追上並不容易，目前洋基游擊位置仍由厄薛拉(Gio Urshela)擔綱，他本季112個打數敲出22安和4轟，貢獻16分打點，打擊率是.286，明顯優於托瑞斯，所以目前在托瑞斯不在情況下洋基的游擊手位置並沒有太大影響，不過最嚴重的還是在疫情控制上失控，三天內全隊就從5人暴增至8人確診，希望接下來他們都能平安！

(中時新聞網)