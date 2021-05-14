揮別不平靜的2020，但迎來的2021依舊是動盪不安，近來台灣先是遇上缺水危機，接著出現防疫破口，本土確診案例暴增，導致股市暴跌重挫，沒想到昨（13日）因為興達電廠跳機，導致全台大停電，對此，主播出身的蔡尚樺，就在臉書寫下24字，讓網友看了直呼有感。

昨（14日）台電高雄路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠跳機，下午3時陸續實施全台分區輪流停電，估計有1,139萬戶次停電，總計停電長達5.5小時，全台400萬戶受影響，大規模影響工商業營運和民眾生活，蔡英文總統也緊急召開記者向國人表達歉意，表示大停電原因是輸配電的電網問題，對此主播出身的蔡尚樺，則在臉書發文寫道：「先是旱災，疫情擴散升級，股市崩盤，現在又無預警分區停電」，相當感嘆台灣近來的不平靜。

對此，網友也紛紛留言：「高雄發電廠出事，連台北都停電嗎」、「我很擔心中部某些區域會不會又停水又停電」、「想開點，台灣的疫情控制能撐到現在已經是世界奇蹟了」、「南部缺水旱災，北部疫情擴大，全台停電+股市崩盤，到底是怎麼了」、「好不容易撐過2020，但2021似乎也不簡單啊」。

對此，蔡尚樺也透露自家停電狀況，表示：「電一下來一下斷是哪招啦！我家現在第四度停電了，傻眼」，語氣中透露出些許無奈。

(中時新聞網)