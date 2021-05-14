和平醫院染疫 兩病患確診調查防治記者會

台北市萬華區茶藝館群聚擴大，鄰近的和平醫院急診收治2名病患，住院3天後昨確診。台北市長柯文哲今與防疫指揮官陳時中一起召開會議，會後共同舉行記者會，對外說明最新處置情形。

柯文哲指出，和平醫院身為防疫專責醫院，接下來要做的就是盡快恢復量能滿載，在這之前，急診全面暫停、門診只接受預約病人，不接受現場掛號，出院的病人須進行14天隔離，一步一步把病人清出去。市府衛生局、聯醫將成立專案小組，依照桃園醫院模式，隨時做修正。

由於萬華地區出入份子複雜，柯文哲呼籲4月15日以後去過茶藝館的人，或曾到過萬華診所、醫院看診，或是有症狀的萬華民眾，都可做篩檢、就醫；他更呼籲5萬名外籍移工，鼓勵他們盡快篩檢、就醫，並發布「特赦令」，強調移工不會因為這樣就被遣送回國。

市府參考指揮中心建議，在剝皮寮新設快篩站，14日下午4點起開設，搭配原有的和平醫院、中興醫院、西園醫院，共4個快篩站。

柯文哲表示，民眾若出現症狀，不管是發燒、咳嗽、流鼻涕，就來做篩檢，「沒症狀的不要來做心安的，潛伏期內做了也篩不出來。」

至於這兩名患者為何第一時間沒發現？衛生局指出，因個案無旅遊史、肺部也沒症狀，其中一人甚至是尿道感染才就醫。

外界關心和平醫院會不會重演封院危機，柯文哲與陳時中異口同聲強調，目前沒有這樣的考慮。

(中時新聞網)