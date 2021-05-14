高雄巿長陳其邁答詢。（曹明正攝）

高雄巿議會14日展開總質詢，巿議員韓賜村針對513全台大停電問巿長陳其邁，陳其邁說，這突顯區域電力平衡與區域電網建構還有很多努力的空間。區域電力的供應，他一直主張「自己要用的電自己發」。區域電網的部分，希望就多重電網的管理與安全，也趁這次，台電公司跟經濟部能夠加以檢討。

陳其邁說，「自己的電自己發」的概念是，高雄發的電大概500億度、但用的只有280億度，所以大概用的電只有56％，因此長期的南電北送，是非常的不公平，所以高雄市一直認為說，綠能、燃氣增加的電量，應該用來減煤。

這樣的話，才不會這種長期的區域供電失衡，造成昨像興達電廠或者路竹路北超高壓變電所的電力設施故障時，就引起整個全台灣的連鎖反應。

陳其邁說，南電北送對高雄人來說，非常、非常的不公平，這一次也突顯像台中或台北等等其他區域，如果就電力供應的燃氣機組能夠趕快上來，碰到停電時，燃氣的復電也比較快，對於區域均衡是比較公平的。

所以他強烈要求，台電要加速興達電廠燃氣機組的設立，增加出來的電量，加上綠電增加的電量，就應該用來把興達電廠的燃煤機組趕快淘汰掉。

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聯訪時，陳其邁回答停電會幫企業或民眾的損失向台電求償嗎？表示，市府包括財政局、經發局會來協助業者就整個停電造成的損失，譬如廠房、商家等，都可以根據自己的營業損失或停產損失，針對可歸責於台電的部分，要求台電應該負起責任。

他也提到，我們主張區域除了增氣、減煤、綠能、反核，更重要的是區域均衡原則，「努力的學生，應該要得到獎賞」，高雄發展綠電，6年會增加1GWp，增加的電量應該要用來減煤，所以也要求中部跟北部地區，中央跟地方必須共同合作負起責任。

(中時 )