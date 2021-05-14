63歲男星萬梓良演技精湛，黑白兩道角色都難不倒他，他演出的黑幫系列堪稱經典，當年更是被封為「千面小生」，連周潤發當時的名氣都不及他，日前有陸媒挖出他的近況，如今他已經沒了年輕時的意氣風發，外型有點走山，讓網友們十分感嘆歲月不饒人。
萬梓良曾演出過《流氓大亨》、《他來自江湖》、《大頭仔》等影劇作品，他過去無論是詮釋正派警察，還是江湖味十足的黑道老大，演技都非常到位，1988年更憑藉著《大頭仔》奪得金馬獎最佳男主角獎，實力備受肯定，然而縱橫演藝圈40多年，給人霸氣印象的萬梓良，如今卻因家族遺傳的糖尿病纏身，整個人憔悴不少。
儘管萬梓良少了幾分過去的意氣風發，且身材發福，髮量也變少，但他還是活躍在香港娛樂圈，身為和藹可親的前輩幫助了不少後起之秀，日前他出席電影《創業大贏家》開鏡典禮，雖然坐著輪椅但看得出來精神狀態不錯，港星林敬剛更是直接在他面前跪地拜師，讓他龍心大悅，賜新名「林奔」。
萬梓良當場給了林敬剛1萬人民幣（約4.3萬台幣）的紅包，並豪氣表示：「TVB不捧你，我捧你！」大哥的霸氣風範仍不減當年。事實上，萬梓良結束和恬妞的4年婚姻之後，演藝事業便開始走下坡，直到近年來出現在螢光幕前的頻率才慢慢增加。
(中時新聞網)
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