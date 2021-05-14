迪士尼（Disney）表示，該公司旗艦串流服務Disney+上季新增訂戶數遜於華爾街預期，遠不及前幾個月的高速成長，反映在疫情期間火熱的線上影片訂閱，在經濟重啟後熱度已降溫。對手網飛（Netflix）數周前也公布用戶增加趨緩。
受此打擊，迪士尼周四盤後股價一度下跌逾4％。
Disney+在本財年第二季增加870萬訂戶，這使得上季結束時總訂戶數由前一季的9,490萬人提高至1.036億人。FactSet調查分析師看法，原估總訂戶數達1.093億人。
(工商 )
迪士尼（Disney）表示，該公司旗艦串流服務Disney+上季新增訂戶數遜於華爾街預期，遠不及前幾個月的高速成長，反映在疫情期間火熱的線上影片訂閱，在經濟重啟後熱度已降溫。對手網飛（Netflix）數周前也公布用戶增加趨緩。
受此打擊，迪士尼周四盤後股價一度下跌逾4％。
Disney+在本財年第二季增加870萬訂戶，這使得上季結束時總訂戶數由前一季的9,490萬人提高至1.036億人。FactSet調查分析師看法，原估總訂戶數達1.093億人。
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