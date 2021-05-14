經濟數據不佳，周四日本天然橡膠期貨收低；受累日本4月份服務業信心快速下降，因遏制COVID-19措拖，壓制了消費者的支出，經濟低迷拖累，賣壓持續出籠，致膠價大幅下跌，其中大阪OSE交易所指標10期貨跌0.4%，報每公斤252日圓；新加坡適逢開齋節SICOM休市，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨挫3.8%，收於每噸13375元人民幣。

亞洲現貨市場因交投冷清，其中以泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.8%，報每公斤73.90泰銖，馬來西亞因開齋節橡膠現貨市場休市。(商品行情網)

(時報資訊)