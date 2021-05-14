韓國現代汽車在美國投資又傳出最新動作。現代計畫在2025年前砸74億美元，除生產電動車(EV)外，還有升級產線設備，以及優化車用智慧移動方案。

趕在美東時間21日，也就是韓國總統文在寅計畫訪美之前，現代汽車先送給美國一份投資大禮。而美韓兩位元首碰面時，預計將就朝鮮情勢，新冠疫情等，一些國際議題交換彼此意見。

看準美國拜登政府，曾宣布一項高達1740億美元的電動車相關支出計畫，包括傳統車換成電動車，以及強化現有充電設備等，現代汽車也將於2022年，在美國開始生產電動車。和母公司現代一樣，起亞也要在美國製造EV。

目前，現代汽車在美國阿拉巴馬州(Alabama)有車廠，起亞的則設在喬治亞州(Georgia)。

現代表示，在仔細研究過美國車市，與美國政府的電動車新政策之後，正在審視包括擴充當地廠房設備等不同方案。

而現代電動車的上游電池供應商SK Innovation，也正為了其它車廠客戶，例如福斯(VW)與福特(Ford)在美國大興土木建廠外，也有擴廠打算。

韓國第二大財閥現代汽車，雖然沒有提供更詳盡的赴美投資案，但表示這項資本支出，主要是為了自己以及起亞。

現代汽車補充，日後將與美國政府以及一些企業夥伴合作，共同建立氫燃料補給站，還有銷售最新的氫燃料休旅NEXO車款。

據悉，現代也同時會投資各種研發項目，包括機器人技術，城市空中交通系統，以及無人自駕車等。

(時報資訊)