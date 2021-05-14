美股消息面：

1.印度的疫情持續加劇，以及美國主要的成品油輸油管道重啟，周四歐美期油價格均下挫逾3%，並創下一個多月以來最大單日跌幅。終場紐約6月期油收跌2.26美元或3.4%，為每桶63.82美元。倫敦布蘭特7月期油收跌2.27美元或3.3%，為每桶67.05美元。

2.美國公債殖利率回落提振黃金的吸引力，周四紐約期金收漲1.2美元或0.1%，為每盎司1824美元，終止連續兩日的跌勢。

3.美國4月最終需求生產者物價指數（PPI）較3月上揚0.6%，超出市場預估的月漲0.3%。與去年同期相比則大漲6.2%，超出市場預估的年漲5.8%。扣除食品和能源價格的最終需求PPI月漲0.7%、年漲4.6%，超出市場預估的月漲0.4%、年漲3.7%。此外，4月美國鋼材價格較3月大漲18.4%。

4.美國勞工部公布，上周（截至5月8日）初次請領失業救濟金人數周減3.4萬人，降至47.3萬人，少於市場預估的49萬人。上周初領失業救濟金人數4周均值為53.4萬人，較前一周減少2.8萬人。截至5月1日止當周，美國續領失業救濟金人數為365.5萬人，較前一周減少4.5萬人。

(時報資訊)