鴻海(2317)今（14）日宣布與菲斯克汽車（Fisker，NYSE:FSR）正式簽署合作框架協議，透過「PEAR」專案合作開發劃時代的全新級距電動車、以Fisker品牌銷售，目標市場包括北美洲、歐洲、中國大陸和印度，並以美國作為首處製造基地。

在此框架協議中，鴻海與Fisker將共同投資PEAR專案並分享成果，基於MIH平台架構共同開發「FP28」輕量化平台，結合雙方技術專長投入PEAR專案及未來其他潛在車款。而PEAR專案所推出的新級距車款，不包含補貼的售價將低於3萬美元（約新台幣84萬元）。

為推動PEAR專案工作，Fisker與鴻海在美國、台灣2地均建立專案管理辦公室，以協調設計、工程、採購和製造業務。目前已完成車款外觀設計，達到PEAR專案進度的重要里程碑，並已遴選出數家關鍵零組件供應商，未來將透過鴻海取得穩定的晶片跟半導體供應。

鴻海指出，雙方將以美國作為首處製造基地，在完成對所有潛在美國製造據點調查後，將加快製造計畫，目標在2023年第四季開始生產，同時啟動其他海外生產據點調查，以達成總年產量25萬目標。

Fisker董事長兼執行長Henrik Fisker表示，與鴻海推動PEAR專案的合作夥伴關係正以驚人速度推動成型。為打造PEAR專案的突破性產品，重新思考開發、採購和製造等各面向。合作將可讓雙方提供市場都能接受的價格，並可為電動車真正打開大眾市場。

鴻海董事長劉揚偉表示，與Fisker的合作關係正以振奮的速度朝正確方向前進。雙方合作符合「3加3」策略，加上MIH聯盟夥伴協助，鴻海將能串連全球各地供應商，特別是能提供穩定的半導體晶片供貨，共同推動PEAR專案，打造電動車產業新出海口。

為能在低於3萬美元推出令人驚豔的創新設計，Henrik Fisker表示已重新構思車輛比例、設計、內部功能和用戶體驗。PEAR專案推出後，已看到電動車快速成長爆發的關鍵點，未來將全力聚焦在滿足市場需求，在後電動車時代引領設計創新與可持續發展。

(時報資訊)