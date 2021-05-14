數字(5287)第1季合併營收3.91億元，年增9.68％，營業淨利1.67億元，年減5.63％，稅後淨利1.44億元，年減4.23％，每股稅後盈餘3.43元。營收成長，主要台灣房市、車市首季市況熱絡，數字旗下平台累計會員數超過1,200萬人，其中591房屋交易總會員數逾300萬人次，加上新房與新車海量的資訊服務，與擴增平台服務，大幅提升會員黏著度，且香港8591寶物交易啟動收費，Tasker與結婚吧持續挹注營收，推升營收創歷史同期新高。

第1季各平台營收比重，591房屋交易營收佔比62％，8591寶物交易營收佔比22％，8891汽車交易營收佔比8％，518熊班暨人力相關平台營收佔比8％。其中591房屋交易第1季營收雙位數成長。

518熊班自正式轉型為服務型人才平台並調整收費方案後，大幅提升企業端的使用體驗滿意度，4月單月企業付費數較去年成長翻倍，並帶動營收成長19％。針對即將到來的畢業季，518熊班也將鎖定求職者進行功能上的改版優化，預期可獲得更多的新鮮人註冊數，進一步提升品牌市佔率。

591房屋擴增新房資訊、房貸試算與「591實價登錄」等服務內容，8891汽車亦持續增加新車影音內容，隨著數位服務的需求增加，公司深化人力資源服務，串聯518熊班、小雞上工與Tasker出任務，提供多元的人力服務，以期發揮平台綜效，加上結婚吧及香港8591寶物交物持續挹注營收，以期新平台持續茁壯。

(時報資訊)