英國新聞周刊「經濟學人」封面宣稱台灣成為地表最危險的地方，市議員徐瑄灃以此為題引言，昨日詢問各區長與民政局在替代役備役管理工作，均未獲正確答詢；讓她激動的一度要求主席請與會的區長離席。

徐瑄灃認為，民政局應該要求各區公所落實替代役備役管理工作，驗證各編管中心成效，否則當遇到戰時或重大緊急事故時，市府民政局及各區公所將難以動員召集替代役備役役男，無法投入救災及完成交付勤務，民政局要切實檢討改進。

徐瑄灃提請各區的區長重視「公務人員行政中立法」及「行政程序法」，辦理各項公費活動應確實遵守行政中立，不要差別待遇。也請民政局應加強宣導，切勿以身試法。

徐瑄灃又以2份公文為例，質疑政風處宣稱要審慎查處，要依法處置陳情檢舉，卻出現人為違失。政風處接獲陳情檢舉，應該由政風處調查回覆，不能不經查證聽任各處室政風室回覆。

徐瑄灃要求政風處檢討究責，她認為肅貪防弊還是要先從政風處自己做起。並指出整體開發地區地主權益促進會屢次向政風處陳情檢舉不法未獲回應，近日再次陳情舉報，促請政風處應迴避利害相關人員，秉公調查，依法回覆陳情單位，以昭公信。

(中時 )