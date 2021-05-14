國民黨自從2016年丟掉執政以來，面對民進黨強大的聲勢始終差那麼一截。曾任2屆立委、4屆議員的國民黨現任台北市議員秦慧珠表示，黨主席江啟臣雖努力讓黨支持度上升5%，但也面臨天花板危機，沒有再上漲的空間與能量了，現在藍綠民調差距10到20個百分點，若明年還是如此，基層民代選舉恐怕會很困難。

秦慧珠今日（14）接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨在2020年大選落敗後，支持度大概在1成多，江啟臣上任至今大概增加了5個百分點；民進黨支持度則一直維持在3成左右，藍、綠差距高達10到20個百分點，國民黨基本盤上不來是很嚴重的問題，好像沒有往上漲的空間與能量了。

秦慧珠直言，若明年政黨支持度還是如此，國民黨的地方選舉恐怕會很難選，雖然12席縣市首長有好風評，但他們的光芒難以轉移給基層民意代表，這點讓藍營基層民代與支持者都備感焦慮。

針對國民黨面臨的窘境，秦慧珠指出關鍵在兩大區塊：「政策」與「人才」。政策面又分成民生經濟與兩岸外交，國民黨在民生經濟方面掌握尚可，例如反萊豬議題，但在兩岸外交方面則一直失分，因為以美國為首的國際大環境營造了反中、抗中大氛圍，國民黨立場顯得相當尷尬。秦認為，在8月28日反萊豬公投後，國民黨必須跟美國仍保持友好關係，要能夠跟美國政策取得連結，讓民眾肯定國民黨處理外交國際關係的能力。

(中時新聞網)