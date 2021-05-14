新冠肺炎二級警戒，新北市交通局除嚴格督促公車、計程車、YouBike等公共運輸全面加密清消，更要求共享運具業者加強車輛消毒防疫措施，並加密稽查，若發現未配合落實，不排除要求關閉租借系統，降低疫情傳染風險。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，新北市境內目前有iRent、格上GoSmart、WeMo、GoShare及MOOVO等5家共享運具業者，截至今年4月於新北市境內共投入1647輛機車、281輛汽車及180輛電動輔助自行車，市境內共享汽車和共享電動輔助自行車的周轉率為每車平均一天租借 2到3 次，共享機車則為每車每日2.5 至4.1次。

隨著疫情升級進入第二級警戒，交通局已發函共享運具業者務必加強車輛清潔消毒作業並紀錄回報，昨更派員分赴板橋、新莊、蘆洲、三重等地區稽查共享運具業者消毒情形。

吳政諺指出，要求共享運具業者務必加強車輛清潔消毒的密度與次數，於每日巡檢時同步做好清潔消毒，並且針對使用者最易碰觸的汽車方向盤、手煞車、車門把手、後行李廂、座椅、機車龍頭手把、煞車拉桿、後視鏡、啟動按鈕、安全帽配件等部位，務必加強做好消毒防疫工作。

交通局強調，交通局除加強派員稽查，以確保市民使用共享運具的防疫安全外，若疫情嚴重或業者防疫作業未配合落實，則不排除要求關閉租借系統，以防堵疫情擴散。

(中時 )