UD got ejected after getting into it with Dwight 👀 pic.twitter.com/DwLaSi1Dk6 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 14, 2021

沒想到身為熱火資深老將的哈斯倫，本季首次上場就用這種戲劇化方式離場！40歲老將哈斯倫14日本季首次獲得上場機會，卻只打2分40秒就跟七六人替補中鋒「魔獸」霍華爆發肢體衝突，慘遭裁判驅逐出場，幸好此役熱火仍以106比94贏球。

哈斯倫是熱火陣中的精神領袖兼老大哥，經常在場邊鼓勵隊友與幫忙場上勸架，沒想到這次他好不容易獲得上場機會，更摘4分、1籃板，卻在次節開始不到兩分鐘，突然找上霍華吵架，甚至還動手推了霍華，當然換來直接驅逐出場命運。

幸好當時早已領先七六人19分之多的熱火，完全沒受到這次衝突意外影響，最後輕鬆拿下本季39勝(31敗)，續跟老鷹、尼克並列東區第4，表現最好的還是拿下21分的吉米巴特勒，阿德巴約與希洛各有18分，卓拉吉奇15分、6助攻。

反觀七六人從首節就一路挨打，更跟對方接連爆發衝突，不只是霍華，就連當家中鋒恩比德也跟熱火前鋒阿里查爆發口角，恩比德心情明顯大受影響，全場只拿6分、2籃板，看來他想在今年季後賽爭冠，還是必須好好學習一下控制自己情緒。

(中時 )