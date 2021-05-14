〈108年全國電力資源供需報告〉出爐，清華大學原子科學院院長李敏表示，這份報告是「在交差呼弄民眾」，蔡政府能源轉型政策已經徹底失敗，更表明未來幾年，缺電與限電已經不可避免。

李敏直言：「在非核家園的枷鎖下，再能幹的幕僚也掰不出滿足電力需求的說帖來，反正是在交差呼弄民眾，與其下半年還要痛苦一次，乾脆買一送一，將民國109年的資料就寫在一起了。」

李敏提到，供需報告的重點就是估算需要多少電、電從哪裡來，包括發電設施夠不夠、要興建那一種發電設施、各類型發電設施的供電量、發電的燃料供應是否有問題，以及備用容量是否足夠等數據。

李敏回顧過去幾年報告資料，107年報告預估114年的發電總量是2774億度，108年預估是3132億度，今年的報告提到109 年全年全國用電成長 2.5％，遠高於近10年平均，「完全不敢說114年預期發電總量」。

「神奇的是，為了呈現備用容量率，報告中有列出年度『尖峰附載』的估計值，如果可以估計此數據，一定可以估計總發電量，為什麼不敢列出來？」李敏直指，107年與108年報告都有一個總表，列出各年度規畫的燃煤、燃氣、核能、再生能源發電量。「打開今年的報告，這個表格不見了！為什麼不敢列出來？」數字列出來，才可一目了然，知道燃煤發電總量是不是有減少，知道液態天然氣進口設施的容量是否足夠，知道再生能源的發電量是否達到20％。

李敏提到，蔡英文能源轉型重點是發展再生能源與燃氣發電，取代核能與燃煤。報告數據顯示，109年風力發電裝置容量85萬瓩，為114年目標值 690萬瓩的12.3％；109年太陽能光電的裝置容量為582萬瓩，為目標值的30％。「即使114年真的能達標，這些設施發的電夠提供台灣民國114年20％的電力嗎？」

李敏認為，報告明確列出各類型發電設施的興建與淘汰，除再生能源外都是燃氣電廠，與以前報告比對，總量沒有太大的差異，台電公司規畫中的協和新二與通霄三部燃氣機組共520萬瓩沒有列進去，但多了490萬瓩的新增燃氣機組，文章中指出其中的100萬瓩是民營燃氣電廠。

李敏提到，燃氣電廠最大的問題是燃料的供應，政府剛剛宣布要將三接外推455公尺，因此延後2年半供氣。目前天然氣接收站已經超載至108％，而今年與明年接收站的供氣量是不會增加的。

李敏直說，台灣電力系統已經一步步邁向災難，如果不回歸專業，脫離泥沼的時間會遙遙無期，8／28日公投是轉變的契機，呼籲民眾，請依照符合科學的認知，做出選擇。

(旺報 )