阿公店是台北市萬華的「特產」，前身是當地的老人茶室，但經過多年的演變，目前的經營型態，就和一般的地下酒家沒有兩樣，甚至不少成為變相的脫衣陪酒酒店，陪酒小姐從老到少，從本土到外配，從陪唱到伴遊，各種花招都因應時代環境隨時改變。

阿公店的名稱由來，說法不一。不過，最為人們接受的，還是從阿公店的消費人口上得來。過去，在阿公店坐檯陪酒的女侍，多半是年逾四十，青春不再的婦女，捧場的男客，也以上了年紀的老人為主。久而久之，萬華區以老人為主要消費對象的女侍陪酒餐廳，就稱之為阿公店。

不少阿公店的小姐都會站在門口熱情招攬客人，一字排開的艷麗小姐也成萬華街景之一。（中時資料照）

萬華夜晚舞影婆娑，陪酒小姐成為當地特色文化之一。（中時資料照／陳怡誠攝）

在民國60、70過台北市商業重心仍以西區為主時代，腦筋動得快的茶室業者，找來一批上了年紀的女人陪老人喝茶、聊天解悶，生意一枝獨秀。慢慢的，茶室逐漸「變色」，也開始賣酒。更用心的業者改善裝潢，招攬不少年輕的小姐陪酒坐檯，上門的客人的年齡也下降。

當年台北市萬華區的阿公店以廣州街最多，最盛時期，有兩、三百家。這幾年來，從80年代股市暴衝，台灣錢淹腳目之後，東區高級酒店、各種酒店等聲色場所如雨後春筍興起，拉走不少阿公店的客人。目前，根據警方的估計，大概剩2百家左右，但規模也都變小，除了少數幾家規模較大的以外，大都生意清淡。

在過去，常常有酒客消遣同桌而坐的陪酒婦女，「四個人加起來超過二百歲」。但隨著社會型態的改變，目前有愈來愈多的年輕女子，投身阿公店陪酒行列。她們之中，20多歲的比比皆是。

但是90年代以來，大量陸配以及越配投入阿公店市場，大家姊妹吃好道相報，同鄉一個拉一個，導致近幾年來，阿公店幾乎有6成被陸配攻佔，其餘3成是越配，另外剩下一成，則是年紀稍大的阿姨，甚至也出現不少逃逸外勞。

萬華茶室群聚疫情擴大！ 柯文哲籲改變防疫戰略：要假設旁邊有人感染

(中時新聞網)