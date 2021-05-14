1.鴻海(2317)：電動車布局有新進展，三大法人昨日買超逾7700張，今早反彈2%先行回到5日線。

2.碩天(3617)：業績報佳音，首季EPS創近五年同期新高，開盤後急升至85元之上，漲幅近7%。

3.國巨 (2327)：股價太委屈，祭出庫藏股自救，今早亮燈漲停。

4.嘉澤(3533)：Q1每股盈餘8.06元，創下同期新高，營運具吸引力，早盤反彈7%以上。

5.台泥(1101)：股利誘人吸引買盤撿便宜，股價拉抬到50元之上，首戰先拚5日線。

6.愛之味(1217)：防疫不鬆懈，囤糧議題帶動股價續強上升3%。

7.潤弘(2597)：Q1合併獲利3.70億元、EPS2.74元，股價拉回140元，勁揚半根漲停板。

8.裕隆(2201)：Q1每股賺1.39元，獲利寫下10年新高，利多+跌深，攻高逾7%。

9.潤泰全(2915)：轉投資太補，首季大賺逾一個股本，開盤即站上84元，高檔馳騁。

10.利奇(1517)：訂單滿手，今年EPS拚新高，早盤漲逾3%，觸及周線。

11.旺宏(2337)：任天堂、車用、NOR Flash題材簇擁，外資連2日買超挺，股價上攻近4.5%。

12.華新(1605)：銅價漲，4月營收攀近1年新高，早盤挾量漲約4%。

13.昆盈(2365)：今起祭庫藏股，早盤漲約5%。

14.力致(3483)：NB、車用看佳，Q2營收挑戰同期高，早盤漲約3%。

15.中興電(1513)：Q1每股賺1.31元，外資連2日買超，早盤漲逾3%。

16.台積電(2330)：ADR收漲0.5%，早盤止跌彈漲逾2%。

17.時碩工業(4566)：首季EPS0.78元，樂看全年，早盤勁揚逾8%，收復短均、年線。

18.祥碩(5269)：第2季調漲產品售價，毛利率拚維持50%之上，股價跳空衝1100漲停。

19.華豐(2109)：因應反傾銷，擬打造輪胎國家隊，晨盤高漲逾6%。

20.國喬(1312)：不畏外資轉賣超，Q1每股賺2.13元，股價直奔27.5元漲停。

21.訊芯-KY(6451)：首季每股盈餘2.16元，外資連2日敲進，早盤火速攀上104.5元漲停，重返百元、5日線。

22.集盛(1455)：4月每股盈餘0.55元，無懼遭列注意股，今仍跳空鎖漲停，收復五日線。

23.保瑞(6472)：Q1每股賺6.18元，前4月營收17.81億元，已接近去年全年，今跳空漲停鎖住，收復各短均線。

24.友達(2409)：前4月營收年增幅52.38％，昨獲外資及投信翻多買超相挺，早盤彈升5%，觸及季線。

25.先進光(3362)：Q1每股盈餘0.31元，前4月合併營收年成長49.56%，激勵早盤急攻漲停，彈上五日線。

26.群創( 3481)：前4月營收年增6成，昨獲外資及投信聯手買超，早盤挾量勁彈6%，觸及5日線。

27.國碩(2406)：Q1每股賺0.9元，近期獲外資偏多操作，早盤火速攻頂，重返五日線。

28.美時(1795)：Q1每股賺1.85元，創單季新高，激勵多頭士氣如虹，股價跳空開高衝上漲停，站上75元。

(時報資訊)