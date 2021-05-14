特斯拉執行長馬斯克宣布他已參與提升狗狗幣（dogecoin）交易效率的工作，周五狗狗幣應聲飆漲20%。

馬斯克在推特上發文表示：「與Doge開發人員一起改善系統交易效率，前景樂觀」。

根據Binance加密貨幣交易所報價，周五狗狗幣從約0.43美元飆升至0.52美元，目前上漲約11%，報0.47美元。

根據CoinMarketCap.com的數據，狗狗幣在2020年底還一文不值，但現在已經成為市值第四大的加密貨幣，在炒作買盤大力追捧下，其今年以來的漲幅已超過100倍。

上周四狗狗幣一度漲破0.73美元，創下歷史新高價，市值直逼900億美元。

惟日前馬斯克在客串主持「周六夜現場」（Saturday Night Live，SNL）節目時坦言，他也認為狗狗幣是一場「喧鬧」（hustle）。狗狗幣價格在周日暴跌逾三分之一。

不過本周稍早，馬斯克的商業火箭公司SpaceX宣布將接受狗狗幣付款，並於明年第一季啟動「DOGE-1登月任務」。之後，馬斯克在推特上以投票形式詢問他的5400萬名追蹤者「你們希望特斯拉接受狗狗幣嗎」？在其收到的回覆中，有將近8成的追蹤者表示贊成。

(時報資訊)