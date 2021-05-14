台北市和平醫院日前急診收治2名病患，不到幾天就確診為新冠肺炎，引發國內恐慌，就怕18年前封院歷史重演，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲今早急開會討論應變措施。未來將在萬華設4個快篩站，分別為和平、中興、西園醫院及剝皮寮，也會循桃園醫院模式，在最短時間內恢復和平醫院的滿載能力。
北市府今早舉行「和平醫院2病患確診調查防治」記者會，柯文哲會上指出，由於和平醫院新冠肺炎專責醫院，內部必須好好處理和準備，現在有幾項措施，一是急診暫停、保留快篩，門診部分接受已預約的民眾，不接受現場掛號。原則上出院病人要隔離14天觀察，讓病人清出去。
柯文哲強調，會在最短時間內整理好和平醫院內部，未來將成立專案小組，因為過去桃園醫院已有相似經驗，將會按照桃園醫院模式，用新的技術做修正，希望可以在最短時間內，讓和平醫院重新滿載的能力。
柯文哲說，2個新增的確診案例都已到肺炎程度，猜測萬華可能有散在社區的確診者，未來將在萬華設4個快篩站，分別為和平、中興、西園醫院及剝皮寮， 時間是早上8點到晚上12點，半夜會暫停。
必須去做快篩的人有4種，分別為4月15日以後，有去萬華區茶藝館的工作人員跟顧客，或曾經因為發燒、上呼吸道問題，在萬華區醫院就診買藥的民眾，或因相關症狀去其他醫療院所就醫的萬華民眾。遊民、外籍配偶及弱勢族群也會協助處理。
柯文哲說，遊民由社會局社工主責，外籍配偶該做的做，但因台灣有超過5萬人無身分證的外籍移工，只要他們來檢查和就醫，會有特赦令，不會因為就醫就被遣返回國。弱勢族群則會由民政系統協助，民眾覺得有需要可以來。
不過，柯強調，民眾有症狀才來，要有發燒、咳嗽、流鼻水及上呼吸道症狀，沒事不要來「做心安」，原則上會做RT-PCR，同時外加快速抗原檢測，約15分鐘就能測出，只是比較不準，因此在最終結果出來前，還是要保護自己，若真的確診，住院問題將由中央統一調度。
(中時 )
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