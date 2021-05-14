母公司位於大陸江蘇的通富微電子公司，在台元科技園區私設研發、業務中心，新竹地方檢察署獲報，指揮新北市調查處、新竹縣調查站、新竹市調查站，13日搜索3個處所，並傳喚15名嫌疑人、證人到案，其中台灣區負責人賴姓男子，也是台灣某上市半導體公司副董事長，遭20萬元交保。

檢方指出，通富微電子公司為大陸地區前3大、全球第6大半導體封裝測試大廠，但在台未獲經濟部投資審議委員會許可，便在台元科技園區內，私設研發及業務中心，並委託某半導體上市公司副董事長賴姓男子，擔任台灣區負責人，延攬台灣高科技人才數十人，加入研發團隊。

該公司涉嫌違反兩岸人民關係條例第40之1條第1項規定，新竹地檢署指揮新北市調查處、新竹縣及新竹市調查站，13日兵分3路搜索3個處所，其中賴男、郝男、伍男犯罪嫌疑重大，經專案小組5名檢察官漏夜偵訊，各諭知20萬、10萬、10萬交保。

通富微電子公司由大陸官方集成電路產業投資基金投資，在深圳證券交易所上市，檢方調查，該公司為發展更高階晶片封裝測試技術，2016年在台元科技園區成立研發中心，挖角賴男擔任負責人，並延攬數十名高科技人才加入研發團隊。

檢方指出，高科技人才及技術為台灣的護國神山，新竹地檢署再接再厲，搜索陸企封裝測試大廠，隱身台元科技園區，挖角台灣人才的案件，以遏止大陸企業竊取台灣商業秘密、惡意挖角人才的犯罪行為，確保台灣產業競爭優勢。

(中時 )