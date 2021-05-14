台灣疫情日趨嚴重，台北市和平醫院也有2名病患確診，對此，前立委孫大千提出六大疑問，並且認為不是病毒跑太慢，是民進黨跑太慢。

首先，他質疑，為什麼台灣只有AZ疫苗？是否因為民進黨內某一派系介入疫苗採購，導致原本可以到手的BNT疫苗告吹？

孫大千也質疑，為什麼長程航班機組員的隔離政策會變成3+11？因為民進黨內的某一位立委出來召開協調會，讓機師工會反應心聲，指揮中心隨後就做出讓步。

第三，他問，為什麼華航機師會造成社區感染？因為衛福部不但對於長程航班的機師採取3+11的隔離政策，是否也根本沒有落實一人一室的要求。

第四，為什麼諾富特飯店會爆發如此嚴重的群聚感染？孫大千表示，因為衛福部並沒有針對防疫旅館的標準作業流程做出明確的規範，而桃園市政府也並未對於諾富特飯店被舉發有混居的情況斷然做出處置。

第五，為什麼台灣各地開始爆發零星的社區傳播？孫大千認為，因為衛福部和桃園市政府並沒有積極處理諾富特飯店被檢舉的混居狀況，導致諾富特飯店成為一個超級感染源頭。

最後，為什麼台灣人民會逐漸鬆懈防備？孫大千直言，因為長期以來一直在美化數字，報喜不報憂，不願意面對台灣內部可能有隱形感染源的存在，導致民眾產生天下太平的假象。

孫大千砲轟，不是病毒跑得快，是民進黨政府反應太慢。

(中時新聞網)