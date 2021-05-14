昨(13)日下午台電興達電廠停機，造成楊梅分局轄內多處地區停電，適逢下班時間，造成交通大打結，楊梅分局分局長黃富村立即指示各派出所前往轄區內各重要交通路口進行交通疏導工作，並動員楊梅義交中隊及各協勤民力到各路口協助員警執行勤務，在義交人員配合下，疏導龐大的下班車流，避免交通打結，維持交通順暢，也感謝各駕駛人配合，未發生交通事故。

另也請各派出所加強轄區巡邏，以防止因停電引發竊盜、搶奪等犯罪案件發生。

(中時 )