【全台大停電】台電興達電廠停機 楊梅分局極力指揮 10:332021/05/14 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 楊梅分局指派個派出所到轄區重要路口指揮疏導。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨(13)日下午台電興達電廠停機，造成楊梅分局轄內多處地區停電，適逢下班時間，造成交通大打結，楊梅分局分局長黃富村立即指示各派出所前往轄區內各重要交通路口進行交通疏導工作，並動員楊梅義交中隊及各協勤民力到各路口協助員警執行勤務，在義交人員配合下，疏導龐大的下班車流，避免交通打結，維持交通順暢，也感謝各駕駛人配合，未發生交通事故。 另也請各派出所加強轄區巡邏，以防止因停電引發竊盜、搶奪等犯罪案件發生。 【全台大停電】高雄正妹爆一個疑點：有點不太單純 【全台大停電】匯流排事故致分區輪流停電 台電：全盤檢討提升電力穩定 (中時 ) #楊梅分局 #台電 #興達電廠 #停機 #停電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【全台大停電】綠高喊台灣不缺電 朱立倫：還蓋什麼三接外推？ 08:572021/05/14 政治 新聞透視》513戳破蔡政府不缺電謊言 04:102021/05/14 財經焦點 全台無預警停電 美女主播無奈曝2021年台灣4大慘況 09:582021/05/14 娛樂 513大停電 鄭照新諷：政府誇海口 人民要住口 11:372021/05/14 政治 大停電戳破供電充裕假象 04:102021/05/14 時論廣場 《熱門族群》興達電廠跳電 晶圓代工、記憶體廠運作不影響 08:022021/05/14 財經 為513大停電負責！ 國民黨要王美花下台 11:042021/05/14 政治 不只蔡英文高喊不缺電 藍委揪出竟還有2大「戰犯」 08:542021/05/14 政治 無預警大停電 中捷未受影響 04:102021/05/14 地方新聞 工商團體：核能應列緊急備用電力 04:102021/05/14 財經要聞 全台大停電 蔡英文火速道歉 04:102021/05/14 焦點要聞 社會熱門新聞 抓到造謠者！ 3段語音瘋傳墾丁畢旅團20人確診 嚇壞民眾 - 社會 【阿公店揭密】花小錢談場小戀愛 平民打發時間的城市角落 - 社會 空軍作戰指揮部新建營區爆貪污 軍備局少將索賄4500萬遭聲押禁見 - 社會 才爆上節目走光 SWAG女神深夜批公司「躺著收錢」：爛平台 - 社會 SWAG女郎吳夢夢告網友亂傳A片吃鱉 檢方因這點不起訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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