裕隆集團裕隆(2201)、裕日車(2227)、中華(2204)第一季均交出亮麗的財報，每股淨利各達1.39元、2.7元、2.35元，均較去年同期跳升逾倍，遠優於去年同期表現。

裕隆第一季合併營收204.71億元，較去年同期增加28.99億元，主係日產品牌與及納智捷品牌的新車銷量較去年同期成長約13%；第一季稅後淨利13.58億元、年增589.34%，EPS為1.39元，優於去年同期的0.13元，或是追溯調整2020年減資彌補虧損影響後的去年同期每股淨利1.19元。

裕隆日產汽車在金雞母－大陸東風日產汽車貢獻逾9億元投資收益挹注，首季稅後淨利8.09億元、年增3.52倍，EPS達2.7元。裕日車第一季合併營收79.01億元、年增7.35%，營業利益0.76億元、年增3700%，稅後淨利8.09億元、年增352%，EPS達2.7元。

中華汽車在大陸福建奔馳汽車、母公司裕隆等轉投資收益大幅成長下，第一季稅後淨利13.56億元、年增1.2倍，EPS達2.35元。

中華車表示，第一季國內汽車銷售1.45萬台、年增13.5%，銷量增加、產能利用率提高且費用降低，首季合併營業淨利7.92億元、年增54.1%，增幅遠高於營收的13%。

中華車第一季合併營收86.44億元，營業利益7.92億元，屬於母公司業主淨利12.83億元，年增逾倍，EPS達2.35元，大幅優於去同期的1.12元。

(時報資訊)