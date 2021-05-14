日本新冠疫情似乎又再升溫，14日，經濟再生大臣西村康稔(Yasutoshi Nishimura)表示，決定將遭到新冠疫情重創的三個地方臨時升級，也要一起進入緊急狀態。

西村康稔指出，經過各界學者專家不同討論後，也匯集到不少意見。因此，日本政府決定將舊的政策收回，臨時實行新的。

在這份新的緊急狀態名單中，新納入北海道(Hokkaido)，岡山(Okayama)與廣島(Hiroshima)，而這三個地方，將從16日開始執行，一直到31日止。至於東京，大阪與其它四個區域還是繼續實施緊急狀態。

同時，還有另外三個地方，將要進入較寬鬆的緊急狀態階段。日前，日本已經有五個地區已實施這種較針對性，非全面性限制社交活動的較寬鬆緊急狀態。

由於這位日本疫情總教頭，突然宣布這項令外界跌破眼鏡的消息，外界正議論紛紛，是否日本新冠疫情，已到一發不可收拾的地步。

(時報資訊)