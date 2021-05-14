《國際油價》原油亞洲電子盤續挫 10:352021/05/14 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著印度新冠病毒確診數，突破逾2000萬人次，加上4月美國消費者物價指數高於預期，而引發通膨疑慮，促使盤中油價續跌；分析師表示，升息通常會提振美元，這將會給油價帶來壓力；周五(5/14)截至台北時間上午10點20分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.32美元，報每桶63.50美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.35美元，報每桶66.70美元。(商品行情網) 《盤中解析》台股不停電 萬六「彈」花一現 《其他電子》鴻海、Fisker合作 推動美國造車計畫 (時報資訊) #美國 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》黃金亞洲電子盤疲弱 11:262021/05/14 財經 《國際金融》特斯拉風波＋幣安遭調查 比特幣跌至2個半月新低 09:442021/05/14 財經 《國際產業》用4年砸74億美元 現代EV搶進美國 10:012021/05/14 財經 《類股》中鋼盤價連12漲失靈 鋼鐵股不經打 10:522021/05/14 財經 天價罰款 阿里首見季度虧損 04:102021/05/14 全球財經 美股止跌 大型科技股帶頭漲 04:102021/05/14 全球財經 台股重摔跌破萬六 認賠文沒幾則 網曝：到時就湧現了 00:082021/05/14 財經 電子股不斷電 台股早盤反彈逾200點 09:212021/05/14 財經 估明年10億人接種 大陸全民免疫 04:102021/05/14 產業財經 《商情》經濟數據不佳 日本橡膠收低 10:012021/05/14 財經 《熱門族群》航海王遇逆風 多檔再觸跌停 11:262021/05/14 財經 財經熱門新聞 北京終於出手 陸鐵礦砂價格暴跌 專家斷言下場 - 要聞 廣達Q1獲利強強滾 Q2出貨量看增 - 財經 - 工商 航海王超狂！籃球場開股東會 陽明海運來真的 - 財經 兩大理由 外資續賣 - 財經要聞 - 工商時報 馬斯克一張嘴亂放炮 5天身價暴跌5500億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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