隨著印度新冠病毒確診數，突破逾2000萬人次，加上4月美國消費者物價指數高於預期，而引發通膨疑慮，促使盤中油價續跌；分析師表示，升息通常會提振美元，這將會給油價帶來壓力；周五(5/14)截至台北時間上午10點20分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.32美元，報每桶63.50美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.35美元，報每桶66.70美元。(商品行情網)

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(時報資訊)

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