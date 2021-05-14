義大利競爭監管單位周四對谷歌(Google)開罰1.02億歐元(約1.23億美元)，主要是因為谷歌將Enel開發的電動車應用程式排除在安卓作業系統之外。

監管單位周四表示，谷歌兩年多來不允許Enel的JuicePass在安卓系統上運作，不公平地限制了其使用，同時偏向於谷歌地圖；「這種爭議行為將影響電動車在關鍵階段的發展」。監管單位並要求谷歌在Android Auto上提供JuicePass。

JuicePass為Enel子公司Enel所擁有，該App為使用者提供尋找和預訂電動車充電站，以及查看細節等服務。

谷歌在義大利的發言人表示，谷歌「恭敬地不同意」監管機關的決定，將研究檔案文件，以決定下一步。谷歌對Android Auto的優先考量是確保駕駛時的安全，對於支援的App有嚴格的規定；許多的App與Android Auto相容，谷歌的目標是讓更多的開發者能在一段時間內提供他們的App。

義大利監管機關則表示，該美國科技巨擘有主導性地位，能決定哪一個App開發商是否可以透過安卓作業系統或透過Google Play來接近使用者。

(時報資訊)