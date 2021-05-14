金門各型汽車數量激增，僅自小客車迄今年4月已有4萬2870輛，市區停車位「一位難求」，卻出現廣告車輛長期占用公有停車位，引來鄉親不滿怨言。金城警分局連日來清查發現不少是牌照逾檢註銷的「破車」，已開罰並拖吊移置保管。

警方說明，這類車輛通常是停放在公有路邊停車格或公共區域，也有部分停放於私人土地。若屬私人土地，除非地主出面主張，否則公部門無法介入，若是公有停車場（格）或其他公共場域，也受限於目前金門縣並無相關法令禁止車輛長期停放，警方僅能針對占用公有停車格（位）之車輛查詢是否有註銷牌照或是達到廢棄車輛的情況，再另行通知監理單位開罰或請環保單位處理。

警方表示，按〈道路交通管理處罰條例〉第12條第1項規定，使用「吊銷、註銷」之牌照行駛者，處汽車所有人新臺幣3600元以上10800元以下罰鍰，並禁止其行駛，牌照當場扣繳之。另針對停放於道路之吊註銷號牌車輛，可依〈道路交通管理處罰條例〉第12條第4項舉發，汽車當場移置保管及扣繳其牌照。

金城分局提醒，民眾車輛逾期限6個月以上未檢驗，牌照將被註銷，車牌經監理機關註銷後，必須先向監理機關辦理車輛檢驗並重領牌照後，始得使用公共道路包括停放於路邊停車格在內，否則不論是行駛或停放於道路都是違規。若是不堪使用之車輛，也應至監理機關辦理報廢，車體交由環保署委託之合法廢車回收廠商回收，以免遭罰。

另外，車輛在牌照逾檢註銷後，使用公共道路（包括動態行駛與靜態停放）遭查獲，除須繳納高額之罰鍰外，尚應補繳自註銷牌照日至查獲日應納的汽車燃料費及使用牌照稅，牌照稅並處以應稅額2倍以下高額罰鍰。警方呼籲民眾莫心存僥倖，否則遭到重罰更加划不來。

(中時 )