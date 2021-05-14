國內新冠疫情拉緊報，文化大學今(14)日上午公告，17日起至23日止，一星期所有課程模擬全遠距教學，師生不用到校上課。

在執行方式上，校方提出6項要點：

1、授課進度於本校課業輔導系統平台上傳數位教材或更新課程資料，並請務必尊重智慧財產權。

2、線上設置測驗或繳交作業。

3、師生互動討論並適時回應學生問題，讓學生可以在家自學，並於線上完成學習活動。

4、為確保學生學習成效，進行雲端學習時應注意學生線上出席狀況、觀課與討論情形、 評量方式等各面向情形，並保留相關紀錄，以利未來稽考（建議以本校課業輔導系統為平台，以保留相關紀錄避免紛爭)。

5、每堂課進行期間確實掌握並記錄學生線上出席及參與狀況，以利未來稽考。

6、若雲端學習使用Teams遠距教學遇到相關問題，請參考「教師遠距教學使用Teams遇到問題流程表」辦理，並請參酌「超簡易Teams使用入門」。

校方呼籲，在遠距教學期間，請師生減少外出，特別是到高風險地區，並做好防疫措施，保護自己。

至於畢業典禮在即，文大昨日也表示，畢業典禮原定於6月5日舉行，學校做法將配合政府指示，如疫情宣布進入第三級，則將全面改以視訊取代，相關作法將會在近日校內會議中討論，確定之後將對外公告。

(旺報 )