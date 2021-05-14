預定在今年底發表的「軌道智能全息魔術屏系統」。（業者提供）

涵蓋VR／AR／MR等實境技術的XR（Extended Reality）領域，是近年來科技產業的重要話題之一，致力於XR互動科技的狂點軟體GranDen，為因應國籍航空龍頭企業委託研發的「航空智慧修復MR虛實整合系統」，於今年二月正式上線啟用，協助航空業大幅提升飛機維護人員訓練效率，且因產品首創MR技術與Hololens 2設備整合運用於航空業，是台灣微軟、航空龍頭企業全力支持的重點項目；預定在今年底發表的「軌道智能全息魔術屏系統」，結合AR與OLED顯示技術，則將應用在捷運、火車、高鐵、輕軌等場域，勢必帶來如科幻電影般的視覺呈現。

根據IDC報告指出，全球AR／VR支出規模將從2020年120億美元，成長至2024年的728億美元，光是商業應用的投資項目，包括培訓、產業維護及零售展示等，總金額預估達109億美元，去年新冠肺炎疫情爆發後，全球產業型態面臨巨變，同時加快XR技術擴大落地應用範疇。

航空業雖受疫情影響幾乎停擺，但飛機維護需求仍大，狂點軟體創辦人暨執行長賴錦德表示，航空智慧修復MR虛實整合系統，針對客機A330量身設計的訓練程式，能夠模擬各種危險或意外場景，讓學員得以反覆練習，有效減少受訓時間、地停及訓練成本，下一階段系統會逐步模組化，導入更多飛機機型的維護訓練課程，並可支援遠距教學。因此不僅在飛航維護，其它具備相似場景條件的高科技、高風險等容錯率低的產業MRO（Magdalena Ridge Observatory）訓練需求，也同樣是MR虛實整合系統的切入目標。

狂點軟體預計在今年下半年發表的另一款重要產品「軌道智能全息魔術屏系統」，則是結合狂點GDCloud即時跨平台專利、AR技術與透明OLED螢幕的商業應用。賴錦德談到，無論是捷運、火車、高鐵或輕軌，車廂內原本普通的玻璃車窗，均能置換為虛實整合的AR顯示資訊螢幕，尤其5G開台後，伴隨車輛行進間不斷變化的街道景觀，皆可透過高速網路在螢幕上即時顯示景點介紹、店家商品、美食消費等資訊。同樣的技術設備，亦能搭配迎賓系統、AI語音、平板操作等周邊功能，可望解決人流較少的無人車站痛點，升級為智慧車站以滿足營運商有關票務購買、旅客查詢等服務建置。

賴錦德表示，四、五年前，伴隨VR遊戲熱潮崛起的台灣XR產業，由於技術、硬體、商轉等層面尚未成熟，導致經歷一段整合期，各家業者則從遊戲娛樂逐漸分頭轉向教育、軍事等不同領域闖盪；而狂點軟體創立四年多以來，除了深耕XR技術、互動創意以外，紮實地將XR應用落地根留場域。如今狂點軟體的MR虛實整合系統已瞄準未來20年內，航空MRO全球多達75萬名維修人員的模擬訓練市場，再加上面板大廠LG電子看好「軌道智能全息魔術屏系統」的商業應用潛力，雙方已展開進一步技術合作，準備積極布局海外如日本、新加坡等亞洲地區，未來XR市場發展更令人期待。

(中時 )