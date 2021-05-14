國內新冠疫情大爆炸！高雄市小港區今傳有民眾染疫，一名學生在網路發文，指小港有人疑似確診，且同校的兩名同學與疑似確診者住在同一棟大樓，學校緊急通知這兩名學生的班級今遠距教學1天。高雄市衛生局強調，疫情發布與說明應以指揮中心為準，民眾勿聽信流傳訊息。

校方證實，確實有兩名學生和疑似確診者住在同一棟大樓，但沒有實質上接觸，所以僅被通知篩檢，不用居家隔離；為了保險起見，學生所屬的班級今採遠距教學1天，並請外包商到校園消毒，17日恢復正常上課，建議學生須做好自主管理，外出配戴口罩、勤洗手。

該校學生PO文稱其中一名同學在系上籃球隊比賽完後才接到電話，並不是故意上場，他也在第一時間通報，且篩檢的是「間接」接觸者，「直接」接觸者前一天就被送走了。目前確定這兩名同學沒有確診，請大家不要聽信謠言，也希望能幫忙更正錯誤資訊。

小港傳出疑似確診者後，有健身房貼出「為配合政府防疫政策，全館暫停營業，進行全館消毒及防疫隔板施作，場館預計5月18日恢復營業」公告；也有超市貼出公告，稱門市因「電力測試」暫停營業3天，讓小港居民人心惶惶。

衛生局強調，疫情發布與說明以中央流行疫情指揮中心為準。對於所有社區防疫工作，衛生局均依照既定標準作業程序，落實執行相關防疫作為，請民眾勿輕信或流傳任何未經主管機關發布及說明之資訊，以免觸法。

高雄小港傳有民眾染疫，有學生PO稱同學跟疑似確診者住在同一棟大樓。（翻攝臉書）

(中時 )