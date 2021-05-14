Giannis dunked all over Indiana tonight:



40 PTS | 15 REB | 6 AST | 14/18 FG pic.twitter.com/frdgL4Z84g — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 14, 2021

公鹿「字母哥」阿提托康波完全跟對手證明，他是絕對守不住的！字母哥14日全場投18中14，命中率高達7成78，貢獻全場最高40分，外加15籃板、6助攻，幫助公鹿142比133轟翻地主溜馬，目前45勝25敗續居東區第3，仍有機會追上東區第2籃網。

阿提托康波成為自從1988年「惡漢」巴克利之後，首位以超過7成50命中率至少拿下40分、15籃板及5助攻的球員，充分證明他可以包辦前兩季年度MVP的頂級球星身手，畢竟目前公鹿跟籃網之間勝差只有1場，公鹿場場都想贏球。

有了阿提托康波如此凶猛演出，公鹿全隊4人得分破20，米德頓貢獻22分、6助攻與4籃板，布魯克羅培茲21分、8籃板，就連主控哈勒戴也拿20分、14助攻、4籃板及4火鍋，代表只要有健康的字母哥，公鹿團隊戰力確實傲人。

反觀仍想提升東區排名的溜馬，儘管少了利佛特、布羅格登、華倫、透納等主力，仍可以跟公鹿拚到最後關頭的關鍵在於全隊8人得分上雙，其中以賈斯汀哈勒戴26分最高，溜馬目前33勝37敗，跟今天同樣輸球的黃蜂並列東區第8，但塞爾提克已經提前鎖定東區第7。

(中時 )