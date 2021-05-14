台鐵局今（14）日零時起開端午節連假（6月11日至6月15日）全線網路、電話語音及超商訂票，到上午9時止共賣出9萬4274筆、13萬6194張訂票，台鐵表示訂票過程順利。

台鐵表示到14日上午9時，台北往台東6月11日10時至6月12日14時長途自強號座位已售完，台東往台北6月14日8時以後長途自強號座位已售完。

西部幹線方面，台北往高雄6月11日19時以後長途自強號座位已售完，高雄往台北6月14日14時以後長途自強號座位已售完。

南迴線車票方面，高雄往台東、台東往高雄長途各車次自強號尚有座位。

其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位，加開北花優惠復興號各車次仍有座位。

另6月11、12、14日東線4班實名制列車(如附表)，將於6月15日零時起開放 110年3月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵提醒完成訂票的旅客，務必於2日內(含訂票當日)至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於5月16日上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵局訂票網頁：https：／／www.railway.gov.tw 剩餘座位查詢功能。

(旺報 )