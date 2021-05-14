美國羅德島州首府普羅維登斯（Providence）今天晚間爆發槍擊案，造成9人受傷送醫，其中3人命危。警方認為這是這個城市史上最大槍擊事件。

美聯社報導，普羅維登斯警察局長克勒孟茲（Hugh T. Clements）告訴現場記者，這起槍擊發生在晚間將近7時，9名傷者中有3人情況危急。

他表示，這起事件與涉案的組織「宿怨」有關，有關當局知道他們，而他們當時使用了多把槍枝。他還說，最初是一輛車的人針對一間房屋開槍，屋內一人或兩人以上隨即回擊。

這起事件發生在東南區的華盛頓公園（Washington Park），克勒孟茲形容這裡是一般的私人社區。

現場目擊者表示，有人從一間房屋外開了多槍。克勒孟茲後來說估計開了數十槍。

警方已封鎖這個區域，目前尚未逮捕任何人。克勒孟茲強調仍在初步調查階段。

根據WPRI電視台報導，傷者年齡在19歲到25歲，包括8男1女。

(中央社)